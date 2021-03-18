В интервью на LRT министр 18 марта сказал, что в "ближайшие дни или часы" он надеется получить благоприятный ответ Европейского агентства по лекарственным средствам, однако он признал, что после того как ряд европейских стран приостановил вакцинацию с помощью этой вакцины, ее имиджу был нанесен серьезный удар.

"Сейчас, поскольку вся наша логистика и стратегия вакцинации была обусловлена только вакцинацией приоритетных групп, видимо, примем иные решения в отношении этой вакцины, может быть, изменим решения, может быть, разрешим прививаться ею всем желающим. Но окончательные решения еще не приняты", – сказал министр, отвечая на вопрос, как восстановить репутацию вакцины.

По его словам, репутация вакцины серьезно пострадала, когда разные страны Европы стали приостанавливать вакцинацию.

"Хочу повторить, некоторые страны, например, Франция, Германия, Испания, Италия приостанавливают, я уже не представляю, насколько авторитетным должен быть литовский эксперт, чтобы убедить сомневающегося человека прививаться AstraZeneca", – сказал Дулькис.

"Я думаю, не было хорошего решения, было плохое и самое худшее", – прибавил он.

Литва последовала примеру ряда европейских стран ЕС и во вторник вечером остановила вакцинацию вакциной AstraZeneca, хотя в тот же день утром и Дулькис и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните уверяли, что приостанавливать вакцинацию не планируют.

Европейское агентство по лекарственным средствам решает вопрос этой вакцины 18 марта.

Решение о приостановке вакцинации было принято после рекомендации Государственной службы контроля над лекарствами, которая получила информацию о трех случаях тромбоэмболии после вакцинации, однако у службы нет доказательств того, что это связано именно с вакцинацией.