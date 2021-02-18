"До настоящего времени в Литву доставили 215 805 доз вакцины. На складах – 0 доз. Первой дозой привиты – 106 894, двумя – 58 988 жителей. Действуют 74 центра вакцинации по всей Литве. В них в ближайшие дни сделают 49 923 прививки. Предусмотрено, что в будущем по мере роста объемов доставки будут работать 129 центров", – сказал министр.

"В день прививают 10 000 человек. В будущем муниципалитеты готовы увеличить объемы вакцинации до 30 000 человек в день. Среди соседних стран по объемам вакцинации мы лидируем. Спасибо, что делаете прививки!", – написал министр.

Советник главы государства Симонас Крепшта заявил, что количество вакцин, полученных на минувшей неделе – 70 000 доз – создает предпосылки для ускорения вакцинации, и Литве, теоретически уже можно достичь показателя 10 000 прививок в день.

Однако, по его словам, если вакцинация не ускорится, то возникает риск того, что вакцины начнут накапливаться на складах.

"Если эти темпы вакцинации останутся такими, какими они являются на этой или прошлой неделе, несомненно, возникает этот риск", – сказал Крепшта в четверг в интервью радиостанции LRT.

"На минувшей неделе у нас было около 70 000 полученных вакцин, это действительно создает предпосылки для повышения темпов вакцинации. Пока же мы видим, что эти цифры не растут настолько, были и выходные дни, праздничные дни, когда темпы вакцинации снижаются", – сказал он.

По его словам, с ростом поставок вакцин должно расти и количество привитых людей, поэтому есть больше предпосылок для реализации цели, поставленной президентской администрацией – вакцинации к середине лета 70% населения.

"Шестнадцатого февраля Johnson & Johnson подала на авторизацию своей вакцины в Европейское фармагентство, это будет уже четвертая вакцина, и опять же это обеспечит дополнительные поставки уже во втором квартале этого года", – сказал Крепшта.

По данным Департамента статистики, за минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3886 человек, привитых второй дозой – 3650.