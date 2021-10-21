В четверг он обсуждал с представителями пяти больниц дальнейшие шаги в связи с ростом количества пациентов, проходящих лечение в больницах.
"Сегодня я могу заверить вас, что, с учетом ресурсов, которыми располагает национальная система здравоохранения, медицинские услуги по-прежнему могут предоставляться населению в основной, большей части. Но для этого следует вместе организовать работу", – сказал министр журналистам после встречи.
По его словам, с руководством больниц были проведены консультации о том, как объединить ресурсы и централизованно реагировать на сложившуюся ситуацию. После обмена предложениями на следующую неделю запланировано боле подробное обсуждение.
"Объединив все наши организационные силы, то есть все регионы, мы по-прежнему сможем обеспечить предоставление всех основных услуг, но для этого необходимо, чтобы регион действовал не в одиночку, а использовал все организационные человеческие и другие ресурсы вместе", - сказал министр.
По его словам, в настоящее время используются не все внутренние ресурсы системы здравоохранения.
Он отметил, что среди предложений рассматривался перевод пациентов из основного учреждения на лечение в реабилитационные больницы. Также рассматривается возможность создания мобильных групп между регионами, которые могли бы действовать в масштабе всей Литвы, что помогло бы тем регионам, где ситуация наиболее сложная, сотрудничество персонала могло бы происходить более активно.
В настоящее время в больницах проходят лечение 1690 человек с COVID-19, 154 из которых находятся в реанимации.
В связи со значительным увеличением числа пациентов с COVID-19 в Вильнюсском округе несколько больниц были вынуждены приостановить плановые терапевтические услуги, а деятельность некоторых отделений была приостановлена.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр Вильнюса предлагает правительству на Рождество ограничить возможности передвижения для непривитых
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагает...
Новые ограничения: куда с пятницы попасть будет сложнее или без "паспорта возможности" вообще не попадешь (150)
В Литве вводят новые ограничения. Минздрав ужесточил...
"Delfi.Главное": локдаун в Латвии, COVID-19 атакует Украину, и как живут "IT-белорусы" в Литве? (40)
В новом выпуске " Delfi.Главное " рассказываем о локдауне в...
Перед введением нового ограничения в магазинах сети Lidl появились очереди (12)
В среду сеть Lidl сообщила, что с пятницы в магазины...
Коронавирус в Литве: 3058 новых случаев и 28 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3058 новых...