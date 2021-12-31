"И я недоволен... В этом году я очень сердит на "омикрон", – сказал министр.

"Мой распорядок работы встряхнули и "дельта", и "омикрон"... Знаете, я недоволен, что иногда приходится принимать такие решения, о которых мы не можем заранее сообщить, эти правила становятся сложными. Я все это понимаю и принимаю, но я думаю, мы можем это преодолеть", – сказал министр, заметив, что главный виновник тут - коронавирус.

"Мне кажется, что мы слишком много говорим о возможностях тестов на антитела, забывая саму суть - прививаться надо. Дорогие, надо прививаться. А мы пытаемся выбрать тему, которая уведет нас в сторону. Почему вы не привились? Искали причину? Все показатели говорят, что прививка третьей дозой важна", – заметил Дилькис.

"В 2021 году все вдруг стали медиками о следят за антителами, как за данными спидометра. Но результаты тестов на антитела показывают лишь ответ иммунитета, на самом деле никто не знает, сколько нужно антител для защиты и как долго они действуют. Это не имеет ничего общего с эффективностью вакцины", – сказал министр, заметив, что прививаться третьей дозой безопасно.

Кроме того, он признал, что принятое решение - отчасти политическое, поскольку эксперты придерживаются разного мнения.

"Но во всем мире доминирует такая позиция - тесты на антитела важны лишь для того, чтобы выяснить, формируется ли иммунитет вообще", – обобщил министр.

Напомним, что 29 декабря правительство Литвы приняло решение, что с 10 января 2022 года положительный результат теста на антитела не даст возможности привитому получить "паспорт возможностей". Такая возможность останется только у тех, кто переболел вирусом.

Дулькис не скрывает, что в следующем году может идти речь и о четвертой дозе вакцины. Хотя ответ на это вопрос будет зависеть от объективных обстоятельств, но некоторым группам, вероятно, придется прививаться еще одной дозой.

"Пока схема вакцинации от ковида не установилась. Но, да, вероятно, потребуется четвертая доза. Возможно, не всем, а только отдельным группам. Маши эксперты и зарубежные эксперты следят за информацией, вероятно, и мы сможем принять определенные решения", – сказал министр.

"Такая возможность не исключена", – прибавил он.

Однако пока, по словам министра, важно концентрироваться на бустерной дозе.

"На данном этапе многие не привились третьей дозой", – сказал Дулькис.