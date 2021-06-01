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Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис во вторник утром в передаче "Утренние звуки" на LRT порадовался успешным стартом массовой вакцинации. Delfi напоминает, что с 31 мая 2021 года привиться от коронавируса в Литве могут все жители старше 16 лет.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

Министр сказал, что точных данных за понедельник у него пока нет, но за первые два часа зарегистрировалось больше людей, чем за весь день 24 мая, когда могли регистрироваться жители старше 35 лет.

"Это значит, что день был рекордным", – сказал Дулькис.

В понедельник не удалось избежать сбоев в работе системы.

"Никто, когда создавал систему не задумывался, что в течение 5 минут будут подключаться 10 000 человек одновременно", – объяснил он причину.

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"Но в целом, сбои длились недолго, несколько часов. На следующий день все уже было в порядке", – заметил он.

По словам министра, хотелось бы чтобы "только такие проблемы у нас и были".

На прививку в Литве можно зарегистрироваться на сайте koronastop.lt.

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