Министр сказал, что точных данных за понедельник у него пока нет, но за первые два часа зарегистрировалось больше людей, чем за весь день 24 мая, когда могли регистрироваться жители старше 35 лет.
"Это значит, что день был рекордным", – сказал Дулькис.
В понедельник не удалось избежать сбоев в работе системы.
"Никто, когда создавал систему не задумывался, что в течение 5 минут будут подключаться 10 000 человек одновременно", – объяснил он причину.
"Но в целом, сбои длились недолго, несколько часов. На следующий день все уже было в порядке", – заметил он.
По словам министра, хотелось бы чтобы "только такие проблемы у нас и были".
На прививку в Литве можно зарегистрироваться на сайте koronastop.lt.
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