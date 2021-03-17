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Литва временно приостановила вакцинацию жителей вакциной AstraZeneca. Глава Минздрава Арунас Дулькис заверил, что они ждут ответов в кратчайшее время. Однако, заметил министр, ущерб репутации вакцины уже нанесен, для ее восстановления нужно время. Он рассказал и о том, какой ущерб понесет Литва, если решат остановить вакцинацию с помощью вакциной AstraZeneca.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

В передаче на DELFI TV "Беседа" министр высказался и по вопросу вакцины "Спутник V". Дулькис заметил, что не стоит политизировать вопрос, надо использовать те вакцины, которые есть в Литве.

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"Я надеюсь, вирус даст нам передышку, ведь он отличается цикличностью. Может, летом люди смогут проводить время на улице, может, нам удастся не ухудшать показатели. Люди смогут отдохнуть, а у нас будет время для работы и подготовки, чтобы не встать на те же грабли и тогда осенью и зимой не будет больших проблем", – заверил министр.

Дулькис прокомментировал и вопрос AstraZeneca.

"Мы должны доверять тем службам, которые делают своих работу. Но, да, вчера на пресс-конференции представитель Европейского агентства по лекарственным средствам сказала, что она уверена - польза от AstraZeneca больше, чем риск. Сообщалось также, что 18 марта состоится внеочередное заседание агентства, на котором примут окончательные решения и результат. Нам известно, что 17 стран уже решили дождаться окончательного результата", – сказал министр.

"Давайте будем честными, ситуация меняется не в пользу вакцинации. В последние недели была информация об AstraZeneca, об остановке партий, о приостановке вакцинации. Когда такие страны, как Швеция, Германия, Италия, Франция, Испания сообщают, что это влияет на репутацию вакцины, это стоит. (..) Репутацию легко запятнать, а вот восстановить сложно. Я думаю, как сам производитель, так и Европейское агентство по лекарственным средствам, сделают все для восстановления репутации. Лично я доверяю вакцине AstraZeneca и когда придет время вакцинации, я первый привьюсь именно вакциной AstraZeneca", – сказал он.

"Я вижу, что во Франции, Италии, Германии в последнее время ухудшается ситуация, заболеваемость растет, а страны приостанавливают вакцинацию, это значит, что они подходят к вопросу ответственно, ведь вакцинация - это тоже спасение жизней. (..) Но, видимо, все надеются, что репутацию удастся восстановить путем демонстрации ответственности", – сказал Дулькис.

На вопрос, что делать людям, которые получили первую дозу AstraZeneca, а сейчас ждут вторую, министр сказал, что не думает, что будут какие-то категорические решения, ведь вакцина прошла проверку и была допущена к использованию.

Он не считает, что вопрос с AstraZeneca изменит процесс массовой вакцинации. "Я не сомневаюсь, что появятся желающие привиться вакциной AstraZeneca", – сказал он.

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