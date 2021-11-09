"Весть такая, если в реанимации окажется больше пациентов, около 240, это будет сигналом того, что система больше не может предоставлять плановые услуги и должна перейти к режиму предоставления обязательной помощи, в такой момент уже будет идти речь о введении карантина", – сказал в интервью LRT политик.

По словам министра, при такой ситуации правительство рассмотрело бы возможность ограничения мероприятий, разных видов деятельности и передвижения людей.

"Карантин - это не обязательные маски, это ограничение мероприятий, разных видов деятельности, мобильности и пр", – подчеркнул Дулькис.

"Последние три недели показали, что мы с вирусом, если использовать спортивные термины, идем очко в очко, но мы все еще лидируем, победа на нашей стороне", – прибавил министр.

На данный момент в больницах находятся 1943 пациента с COVID-19, 139 из них - в реанимации.