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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что, несмотря на рост числа больных коронавирусом, ситуация в реанимации в последние три недели стабилизировалась, поэтому введение нового карантина возможно только при росте числа пациентов в реанимации.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Весть такая, если в реанимации окажется больше пациентов, около 240, это будет сигналом того, что система больше не может предоставлять плановые услуги и должна перейти к режиму предоставления обязательной помощи, в такой момент уже будет идти речь о введении карантина", – сказал в интервью LRT политик.

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По словам министра, при такой ситуации правительство рассмотрело бы возможность ограничения мероприятий, разных видов деятельности и передвижения людей.

"Карантин - это не обязательные маски, это ограничение мероприятий, разных видов деятельности, мобильности и пр", – подчеркнул Дулькис.

"Последние три недели показали, что мы с вирусом, если использовать спортивные термины, идем очко в очко, но мы все еще лидируем, победа на нашей стороне", – прибавил министр.

На данный момент в больницах находятся 1943 пациента с COVID-19, 139 из них - в реанимации.

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