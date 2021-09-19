aA
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис на фейсбуке поделился радостной вестью – Литва по показателю вакцинации наконец-то достигла средних данных по Евросоюзу.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Andrius Ufartas

"Спасибо каждому из 1 720 418 человек, которые приняли решение и привились! Мы наконец-то достигли среднего показателя по ЕС. Призываем решительно взглянуть на этот вопрос всех людей из уязвимой группы.

Дорогие пожилые люди, не забывайте о своей вакцине! Дорогие близкие пожилых людей, ... дальше ничего не буду писать, ведь все и без того понятно, Вы же не равнодушны и все понимаете", – писал он на своей странице.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Вильнюсе митинг Астраускайте закончился раньше, чем планировалось  задержаны два человека (69)

Организатор митинга 10 августа, который завершился...

Ситуация в Литве ухудшается, депутат предлагает вернуть обязательное ношение масок для всех (54)

Ситуация в Литве ухудшается, поэтому депутат Антанас...

Рейтинги трех партий сравнялись, оценка правительства Литвы стала радикальнее (27)

Результаты опроса Spinter tyrimai показали, что рейтинги трех...

Коронавирус в Литве: 1298 случаев, 16 смертей, 4000 первых доз прививок (67)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1298 новых...

В Литве смертность от коронавируса одна из самых высоких по ЕС (16)

В Литве на данный момент смертность от коронавируса...

TOP новостей

Кардинал Бачкис о "паспорте возможностей": не понимаю выступающих против такого небольшого ограничения (65)

"Нужно уважение к другим, когда нет уважения,...

Коронавирус в Литве: 848 новых случаев, 13 смертей (63)

За минувшие сутки в Литве был выявлено 848 новых...

Глава Минздрава Литвы сообщил радостную весть и обратился к пожилым людям (21)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис на фейсбуке...

Прогноз погоды: северный ветер принесет холод и дождь (2)

В ночь на воскресенье дождь лютовал на востоке Литвы . В...

За минувшие сутки Литва не впустила 10 мигрантов, по гуманитарным причинам приняты двое (17)

За минувшие сутки Литва не впустила 10 мигрантов....