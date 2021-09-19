"Спасибо каждому из 1 720 418 человек, которые приняли решение и привились! Мы наконец-то достигли среднего показателя по ЕС. Призываем решительно взглянуть на этот вопрос всех людей из уязвимой группы.

Дорогие пожилые люди, не забывайте о своей вакцине! Дорогие близкие пожилых людей, ... дальше ничего не буду писать, ведь все и без того понятно, Вы же не равнодушны и все понимаете", – писал он на своей странице.