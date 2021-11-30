Министр сказал, что после ревакцинации чувствует себя хорошо. "Рядом 15 минут сидели хорошие соседи. Сидели две пожилые, одна из них привела другую. Мы приятно пообщались", – сказал Дулькис.
Глава Минздрава во время визита в Каунас призывал жителей не откладывать ревакцинацию, поскольку появился новый штамм.
"Сегодня хочется послать ответственную весть – у нас пока немного информации о новом штамме. Но ясно одно, я могу заверить, по этой причине не надо откладывать ревакцинацию. (...) Ясно одно, вакцины увеличивают защиту, они эффективны против любого штамма", – сказал Дулькис.
Министр заметил, что сейчас нет достаточного количества информации от производителей вакцин, из лабораторий, исследующих новый штамм.
"Мы не знаем только , насколько эффективны будут вакцины. Но то, что они остаются одним из важнейших факторов защиты - это факт. Поэтому призываю всех прививаться", – продолжил глава Минздрава.
Он сказал, что пока в Литве штамм "омикрон" не выявлен.
"Нет, такой информации пока нет", – заметил Дулькис.
Он напомнил, при каких условиях может быть введен карантин. Если в реанимации будут заполнены 215 ковидных коек, то введут ограничения для бизнеса, а если 240 - ситуация уже напомнит карантин.
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