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Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что в сентябре третьей дозой вакцины от коронавируса начнут прививать жителей старше 65 лет.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Andrius Ufartas

Ранее представители правительства говорили, что ревакцинация начнется с работников системы здравоохранения и хосписов.

Дулькис сказал, что решение о ревакцинации этих групп будет принято на этой неделе, а сам процесс начнется с середины сентября.

"На этой неделе я планирую подписать соответствующие законы и думаю, что на второй-третьей неделе сентября начнется ревакцинация людей, работающих в системе здравоохранения, в хосписах, домах опеки, и возрастной группы от 65 лет", – сказал министр в передаче "Тема дня" на LRT.

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Ревакцинация жителей начнется на основании полученных результатов научных исследований, которые показали, что через полгода количество антител в организме значительно снижается.

Минздрав отмечает, что со временем третьей дозой привьют всех жителей, которые могут прививаться.

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