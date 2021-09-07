Ранее представители правительства говорили, что ревакцинация начнется с работников системы здравоохранения и хосписов.
Дулькис сказал, что решение о ревакцинации этих групп будет принято на этой неделе, а сам процесс начнется с середины сентября.
"На этой неделе я планирую подписать соответствующие законы и думаю, что на второй-третьей неделе сентября начнется ревакцинация людей, работающих в системе здравоохранения, в хосписах, домах опеки, и возрастной группы от 65 лет", – сказал министр в передаче "Тема дня" на LRT.
Ревакцинация жителей начнется на основании полученных результатов научных исследований, которые показали, что через полгода количество антител в организме значительно снижается.
Минздрав отмечает, что со временем третьей дозой привьют всех жителей, которые могут прививаться.
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