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22 марта министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис привился от коронавируса вакциной AstraZeneca. В социальной сети он рассказал о реакции организма на вакцину.
Глава Минздрава Литвы рассказал о побочных эффектах вакцины: приятный озноб, как в детстве
© DELFI / Domantas Pipas

"Сегодня мой организм отреагировал – и это нормально! Чувствуется место прививки. Температура 37.3–37.9", – писал Дулькис.

По его словам, побочный эффект возвращает в детство.

"Приятный озноб, напоминающий детство. Итак, побочные действия связаны с воспоминаниями. Я чувствую себя хорошо. Плечо за свободу. Не сомневайтесь и Вы!", - писал Дулькис.

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