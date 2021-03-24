Глава Минздрава Литвы рассказал о побочных эффектах вакцины: приятный озноб, как в детстве

"Сегодня мой организм отреагировал – и это нормально! Чувствуется место прививки. Температура 37.3–37.9", – писал Дулькис.
По его словам, побочный эффект возвращает в детство.
"Приятный озноб, напоминающий детство. Итак, побочные действия связаны с воспоминаниями. Я чувствую себя хорошо. Плечо за свободу. Не сомневайтесь и Вы!", - писал Дулькис.
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