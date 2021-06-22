Глава Минздрава Литвы: при нынешних темпах вакцинации 70% жителей привьем к сентябрю

По данным Департамента статистики, масштабы вакцинации в Литве сейчас вернулись на апрельский уровень.
Однако, если количество желающих вакцинироваться будет снижаться, то Литве вообще не удастся привить 70% жителей.
Дулькис сказал, что людей будут привлекать вакцинироваться без предварительной регистрации.
"Вакцины будут мобильными. Скажем, с понедельника в шяуляйском ТЦ Akropolis откроется центр вакцинации. Сейчас ведем переговоры с каунасским, вильнюсским и клайпедскими ТЦ (Аkropolis)", – сказал министр.
"С 4 июля в Паланге у пирса появится специальная палатка Национального центра крови, уже получено разрешение. В муниципалитетах расширяют сеть мобильных автобусов. Мне кажется сейчас реальное убеждение и возможности важнее рекламы", – прибавил он.
"Каждое слово близкого человека, семейного врача, соседа – все имеет большое значение. Поэтому при встрече призывайте прививаться ваших знакомых, друзей, родственников, надо верить науке", – сказал министр.
На вопрос о вакцинации людей старшего возраста, Дулькис ответил, что тут есть к чему стремиться.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по вакцинации жителей старше 80 лет Литва находится среди аутсайдеров в ЕС.
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