Глава Минздрава Литвы представил новый порядок вакцинации от коронавируса

Это решение может быть принято на следующей неделе. Министр сказал, что в соответствии с новым порядком, залежавшиеся в некоторых муниципалитетах вакцины передадут тем центрам, в которых вакцинация более активна.
"Будем оценивать ситуация так: используете или нет и в какой срок? Не подходит? Спасибо, увозим", – сказал Дулькис о новом порядке.
Дополнительные вакцины в активные центры передадут в пятницу - это поликлиники Алитуса и Каунаса, Электренай, Расейняй, Утены и Юрбаркского района.
Министр уверяет, что несмотря на проблемы с поставками некоторой вакцины, всем жителям из приоритетных групп вакцины хватит, тут "дефицита" не будет.
"Я призываю тех, кому кажется, что с ними не связались, обращаться в поликлинику или к главе администрации. Если я знаю своего лечащего врача, поликлинику, то обращаюсь напрямую к нему, но можно и в администрацию муниципалитета", – заметил министр.
Дулькис надеется, что новый порядок может способствовать наискорейшему началу массовой вакцинации.
"По закону, мы руководствуемся приоритетными списками, тут есть несколько изменений – в приоритетную группу вписан президент Литвы, депутаты, члены правительства. Этот порядок вступает в силу с понедельника. Также мы призвали эту группу публично прививаться вакциной AstraZeneca.
Есть перемены с 20 марта. Если до сих пор вакцину мы распределяли пропорционально количеству жителей и люди прививались той вакциной, которая есть, то сейчас каждый при регистрации может узнать, какая есть вакцина и выбирать подходящую. Если в наличии будет только AstraZeneca, а человек не захочет ею прививаться, то он может отложить вакцинацию. Если он не против, может сразу привиться.
Второе существенное изменение – пока есть приоритетные группы, переход от одной к другой был медленным из-за отсутствия возможности выбора. Тут были случаи, когда люди записывались и узнавали, что есть только AstraZeneca уже перед самой вакцинацией, тогда отказывались и получалось, что в конце рабочего дня надо было искать желающих сделать прививки в срочном порядке.
Мы меняем этот порядок, сейчас люди смогут заранее узнать, какая вакцина есть в центре. В такой ситуации будет проще переход из одной группы в другую. Обзваниваем, выясняем, что нет желающих прививаться AstraZeneca, сразу переходим к другой группе", - сказал министр.
Он сказал, что есть данные о желающих прививаться AstraZeneca среди членов приоритетных групп, поэтому пока эту вакцину не предлагают остальным жителям. Правда, есть информация, что AstraZeneca снижает масштабы поставок вакцины Литве.
Дулькис обмолвился о новом порядке передачи вакцины в те центры, где вакцинация активнее. По его словам, в результате неизбежно будут муниципалитеты, которые будут отставать по масштабам вакцинации.
Дулькис признал, что на данный момент центральная власть недостаточно сделала для информирования о вакцинации русскоговорящих и польскоговорящих жителей.
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