"Первые небольшие признаки стабилизации в Западной Литве мы уже видим. Я говорю это, чтобы мы видели полную картину. Другой момент – в последние две недели удалось стабилизировать ситуацию в реанимациях – это важная весть, именно туда были направлены основные ресурсы, это больше всего стоило, там было больше всего проблем с высококвалифицированными врачами", – сказал Дулькис.
По его словам, на это сейчас направлены основные усилия правительства.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что на Рождество надо ограничить мобильность непривитых жителей. Однако Дулькис не считает эту меру целесообразной.
"Ограничение мобильности было эффективным, когда у нас не было вакцины. Такая мера стоит очень дорого, это сложное, на сегодняшний день ничего подобного мы не планируем", – сказал министр.
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