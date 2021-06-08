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Детей с 12 лет и старше могут начать прививать от коронавируса с середины июня, сказал глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы подсчитываем, сколько вакцины получает Литва, смотрим, сколько надо на вторую дозу (...). Похоже, это в середине июня настанет то время, когда сможем прививать и эту возрастную группу", – сказал в интервью Žinių radijas Дулькис.

"Думаю, да", – ответил он на вопрос, означает ли это, что вакцинация подростков начнется через неделю.

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Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните упоминала, что детей с 12 лет начнут прививать в июне, но процесс затянется, поскольку в этой группе в Литве 120 000 детей.

Сейчас в Литве могут прививаться все желающие старше 16 лет. Их прививают вакциной Pfizer и BioNTech. Вакцинацию 12-летних и старше вакциной Comirnaty в конце мая одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Детей с 12 лет от коронавируса уже прививают в Италии, Германии и других странах.

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