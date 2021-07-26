Глава Минздрава Литвы: осенью вакцинация некоторых работников может стать обязательной

"На осенней сессии мы готовимся к дискуссии об обязательной вакцинации работников некоторых сфер деятельности", – сказал министр.
По его словам, это в первую очередь коснется медработников, работников хосписов.
По словам министра, осенью будет обсуждаться вопрос оплаты тестов работодателями или сами работниками. Кроме того, в ближайшее время планируют расширить список специалистов, которые должны будут регулярно тестироваться.
"Сегодня не могу назвать эти специальности, но группы тестируемых будут расширены", – сказал министр.
По словам координатора "Горячей линии" 1808 Греты Бейнаравичюте, с понедельника, 26 июля, когда ввели обязательное тестирование непривитых в некоторых сферах деятельности, в некоторых городах своей очереди приходится ждать 4-5 дней.
На вопрос, будут ли расширены возможности тестирования, Дулькис сказал, что "к ситуации будут относиться с умом".
"Мы не можем бросить все ресурсы на тестирование, ведь эти же люди отвечают за вакцинацию, и предоставление других услуг. Это будут делать с умом, чтобы обеспечить потребности", – сказал он, заметив, что очередей избежать не удастся.
"Основная весть – деньги налогоплательщиков в первую очередь пойдут на предоставление услуг здравоохранения, включая вакцинацию, на одном тестировании концентрироваться не будем", – сказал он.
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