Глава Минздрава Литвы: осенью вакцинация некоторых работников может стать обязательной

"На осенней сессии мы готовимся к дискуссии об обязательной вакцинации работников некоторых сфер деятельности", – сказал министр.

По его словам, это в первую очередь коснется медработников, работников хосписов.

По словам министра, осенью будет обсуждаться вопрос оплаты тестов работодателями или сами работниками. Кроме того, в ближайшее время планируют расширить список специалистов, которые должны будут регулярно тестироваться.

"Сегодня не могу назвать эти специальности, но группы тестируемых будут расширены", – сказал министр.

По словам координатора "Горячей линии" 1808 Греты Бейнаравичюте, с понедельника, 26 июля, когда ввели обязательное тестирование непривитых в некоторых сферах деятельности, в некоторых городах своей очереди приходится ждать 4-5 дней.

На вопрос, будут ли расширены возможности тестирования, Дулькис сказал, что "к ситуации будут относиться с умом".

"Мы не можем бросить все ресурсы на тестирование, ведь эти же люди отвечают за вакцинацию, и предоставление других услуг. Это будут делать с умом, чтобы обеспечить потребности", – сказал он, заметив, что очередей избежать не удастся.

"Основная весть – деньги налогоплательщиков в первую очередь пойдут на предоставление услуг здравоохранения, включая вакцинацию, на одном тестировании концентрироваться не будем", – сказал он.