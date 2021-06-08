Глава Минздрава Литвы: осень в этом году может быть другой

"Я верю, что осень будет совсем иной, верю, что многие вернутся с удаленки к обычному общению, к контактной работе. Я думаю, что как национальная стратегия тестирования, так и вакцинация, может, и процесс ревакцинации начнется, все это поможет нам жить иначе", – выразил надежду министр.

На вопрос, может ли быть так, что зимой не будет карантина, министр ответить не мог.

"Великобритания - мировой лидер в сфере вакцинации, но до сих пор живет в условиях карантина. Может, само слово карантин, чрезвычайная ситуация слишком резкие. Может, важнее, о каких правилах мы договоримся", – сказал Дулькис.

Министр прибавил, что пока решение о ревакцинации не принято. Сейчас этот вопрос решают как производители, так и Европейское агентство лекарственных средств. Предполагают, что осенью или зимой придется повторно привиться от коронавируса.

Дулькис сказал, что пандемия помогла в Литве объединить муниципальную власть с центральной.

По словам министра, когда мы достигнем 70% иммунитета - зависит только от желания жителей прививаться.

Некоторые экономисты обсуждают возможность введения платы за вакцинацию.

"Должны ли мы платить людям за то, что они приходят на выборы? Должны ли платить за то, что они ведут здоровый образ жизни? Мне кажется, есть много всего, что имеет краткосрочное воздействие. Мне кажется, что когда речь идет о здоровье человека или о здоровье его близких, об общественном здоровье и помощи государству, самое главное - принятие решения для себя, я привьюсь, я понимаю, зачем это делаю и понимаю, какую это принесет пользу. Я думаю, что есть недочеты в образовании общества, на самом ли деле мы хотим быть здоровыми?" – сказал Дулькис.