"Чтобы привить такое количество людей до середины лета, как обсуждалось на Совете Европы, надо чтобы поступали не десятки, а сотни тысяч доз вакцины, а например, в феврале нужен миллион доз, эти поставки должны быть стабильными, последовательными и с февраля", – сказал в понедельник министр.

По его словам, поставки должны быть систематическими еженедельными – тогда можно обеспечить логистику, вакцинацию, ревакцинацию.

"Если кто-то спросит Литву, почему она в 2020 г. не делала прививки, то ответили бы, что не было вакцины. В 2021 году, если спросили бы, почему мы не делаем всем прививки до лета, ответ был бы таким же: вакцина есть, но ее количество недостаточное", – сказал Дулькис.

По данным Департамента статистики Литвы, первой дозой вакцины в Литве привили больше 58 000 человек, второй - почти 9000 человек.

По словам министра, в понедельник получено еще почти 34 000 доз для людей из приоритетных групп.

На прошлой неделе президент Гитанас Науседа предложил ЕС добиваться, чтобы до лета привили около 70% жителей и сформировали коллективный иммунитет.

ЕС подтвердил две вакцины от коронавируса - компаний BionTech и Pfizer, а также Moderna.

Литва вместе с другими странами ЕС закупает вакцину у 6 компаний – Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi ir GSK, BioNTech и Pfizer и CureVac.