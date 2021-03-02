Об этом он рассказал в передаче "Информационные комментарии с Арнасом Мазетисом".
В понедельник глава МВД Агне Билотайте заметила, что ситуация пока неясная, поэтому никаких послаблений не планируют. "Пока, наверное, будет так, как сказала глава МВД. (…) В половине стран Евросоюза снова начал расти уровень заболеваемости", – сказал Дулькис.
Министр сказал, что очень важно повышать масштабы тестирования.
"Что нам делать? Надо увеличивать масштабы тестирования. Когда Литва лидировала в ЕС по этому показателю, было так много жителей с симптомами, что лаборатории были завалены только образцами, взятыми у людей с симптомами. Сейчас таких образцов стало в два раза меньше", – заметил министр.
Он сказал, что муниципалитетам дали возможность проводить тестирования, но они этим правом не воспользовались.
"Сейчас на себя взяло инициативу само правительство, мы пополнили список людьми из разных групп: социальными работниками, педагогами, учителями, провизорами, работниками сферы культуры", – сказал Дулькис.
Он заметил, что симптомы коронавируса куда неприятнее, чем процедура взятия мазка на анализ.
На вопрос, продлит ли правительство карантин и в апреле, он ответил, что пока этот вопрос не обсуждается.
"Сейчас движения стало больше, вот уже неделю наблюдают рост мобильности, после открытия части сфер. (…) Пока не планируется ничего менять из постановлений правительства", – сказал министр.
Напомним, что пока в Литве запрещено сообщение между разными муниципалитетами, за исключением кольцевых.
По словам министра, нынешние показатели не позволяют перейти к обсуждению каких-то показателей.
"Но не надо забывать, что Литва из декабрьского кризиса уже вышла, только окончательное снижение не достигнуто. А спускаться с горы иногда бывает сложно", – сказал глава Минздрава.
Дулькис пояснил, что если в марте первой дозой удастся привить жителей из группы старше 70 лет, тогда можно будет говорить о послаблениях карантина в апреле.
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