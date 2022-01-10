"Если сегодня у нас 10 дней, то можем подумать о более коротком сроке, так как находимся на таком этапе, когда должны заботиться о специалистах не только в системе здравоохранения, но и в других важных для государства сферах, так как люди всё равно заражаются", - в понедельник сказал министр журналистам.
"Будем обсуждать (срок изоляции) до семи дней", - добавил он.
С понедельника также вступил в силу новый порядок в медицинских учреждениях и учреждениях социальной опеки: привившиеся и переболевшие работники, у которых был контакт с больным коронавирусом, при наличии отрицательного теста и в отсутствие симптомов могут продолжать работу.
Исключение при выполнении теста предусмотрено для тех работников, которые переболели недавно, в течение трех месяцев.
Остальные работникам необходимо изолироваться в течение 10 дней.
Также с 10 января отменено правило более строгой изоляции для тех, кто контактировал с зараженными "омикроном" - для них возвращен обычный порядок.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Счета за отопление поразили жителей: за декабрь больше 200 евро, что ждет в январе? (12)
Жители Литвы , получившие счета за декабрь называют их...
Новые рейтинги: первый результат партии Сквернялиса и потери правительства (3)
В новейшем опросе – не только неожиданный удар по...
В Литве меняются цены на регистрацию автомобилей (1)
Департамент статистики Литвы представил индекс цен,...
Глава Минздрава Литвы: обсуждается сокращение срока изоляции до 7 дней
В связи с нехваткой специалистов обсуждается...
Советник президента Литвы: от переговоров РФ и США ожидается предотвращение "наихудшего сценария" (3)
Ожидается , что американо-российские переговоры по...