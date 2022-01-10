Глава Минздрава Литвы: обсуждается сокращение срока изоляции до 7 дней

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В связи с нехваткой специалистов обсуждается сокращение срока изоляции из-за коронавируса до 7 дней, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если сегодня у нас 10 дней, то можем подумать о более коротком сроке, так как находимся на таком этапе, когда должны заботиться о специалистах не только в системе здравоохранения, но и в других важных для государства сферах, так как люди всё равно заражаются", - в понедельник сказал министр журналистам.

"Будем обсуждать (срок изоляции) до семи дней", - добавил он.

С понедельника также вступил в силу новый порядок в медицинских учреждениях и учреждениях социальной опеки: привившиеся и переболевшие работники, у которых был контакт с больным коронавирусом, при наличии отрицательного теста и в отсутствие симптомов могут продолжать работу.

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Исключение при выполнении теста предусмотрено для тех работников, которые переболели недавно, в течение трех месяцев.

Остальные работникам необходимо изолироваться в течение 10 дней.

Также с 10 января отменено правило более строгой изоляции для тех, кто контактировал с зараженными "омикроном" - для них возвращен обычный порядок.

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