Министр указал, что в Вильнюсском регионе все больше больных COVID–19 госпитализируют.

"С прошлого понедельника мы видим в Вильнюсском округе, что там фиксируют почти половину всех случаев в Литве. С февраля количество больных в день удвоилось. Беспокоит и количество госпитализируемых в Вильнюсском регионе. В некоторые дни показатель занятости коек подскакивал до 90%, пришлось увеличивать их количество", – сказал Дулькис.

В остальной части Литвы – относительно спокойно. Дулькис считает, что это результат ограничения мобильности.

"Мы считаем, что именно ограничение мобильности помогло нам добиться того, что есть относительно "чистые" муниципалитеты", – сказал министр. Однако беспокоит тот факт, что уже в течение 11 дней число новых случаев растет.

"Последние данные позволяют предположить, что британский штамм распространен по всей Литве. Хотя доминирует он в Вильнюсе и в Мариямполе. Если не будет ограничений, есть вероятность, что через 2-3 недели он будет доминировать по всей стране", – сказал министр.

Он сказал, что растет количество тестирующихся с симптомами заболевания.

"Такого во многих муниципалитетах не было с декабря", – сказал министр.

Основная причина ухудшения ситуации, по словам Дулькиса, это распространение штаммов.

"Похоже, что виной тому появившиеся в Литве штаммы, ведь они распространяются быстрее. Единственный способ остановить это - это прекратить всякие контакты, чтобы не дать вирусу распространиться", – сказал министр.

Дулькис рассказал, что вакцинация продолжается, на данный момент уже использовано 30% запасов вакцины AstraZeneca.

На вопрос, что делать с теми муниципалитетами, где люди не спешат прививаться – Шальчининкай и Висагинасом, Дулькис ответил, что сейчас выясняет, как обстоят дела в этих муниципалитетах.

"Мы общаемся напрямую с администрацией, координаторами центров вакцинации. Кроме того, подготовим средства коммуникации на других языках", – заметил министр.

Если это не поможет, то вакцину из этих муниципалитетов передадут другим.