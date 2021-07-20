Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните сказала, что пока третьим странам Литва может передать только вакцину AstraZeneca, поскольку заключенные с другими компаниями договоры не позволяют этого сделать.

Delfi поинтересовался, одобрил бы министр вакцинацию нелегалов, чтобы не пришлось выбрасывать вакцину.

"На самом деле мигрантов уже начали прививать, не могу сказать, где именно, но процесс начался", - сказал министр.

"Конечно, жалко уничтожаемой вакцины, но, видимо, полностью избежать этого не удастся. Вакцины у нас много, не все удается перераспределить. Центры вакцинации надеялись на больший поток людей. Если вы знаете, вакцину хранят в холодильниках центральных складов, замороженная вакцина может стоять 6 месяцев, некоторая дольше. Но если в центре вакцинации вакцину разморозили, ее срок годности - всего месяц, в последние дни сильно упали масштабы вакцинации, вот и сложилась такая ситуация", - сказал Дулькис.

На вопрос о том, не должны ли непрививающиеся тестироваться за свой счет, он сказал: "Не может быть и речи о мести и т.д. Но надо понять, что есть алгоритмы тестирования, государство позаботилось о тестах. Их купили на деньги налогоплательщиков, поскольку было время, когда мы не могли предложить вакцину всем желающим. И в декабре, и в январе, и в феврале, и в марте вакцины было мало.

Сейчас у нас столько вакцины, что хватит всем жителям Литвы, поэтому расходы на тестирование приобретают иной смысл. Я думаю, что могут быть ситуация, в которых государство должно оплачивать тестирование, поскольку оно в этом заинтересовано, но мы сейчас обсуждаем те варианты, когда люди сами должны платить за тесты".

Он заметил, что тесты дороже вакцины, но не в этом суть проблемы.

"Главное - здоровье общества. Вакцина защищает нас от риска, помогает нашему здоровью, а тесты - временное средство снижения риска. Но они проблемы со здоровьем не решают", - сказал министр.

Он убежден, что сейчас пандемия не для привитых, а для непривитых.

"Привитые показали, что для них государство - не пустой звук, что они участвуют в создании общих благ в государстве и хотят, чтобы осень и зима были другими", - сказал Дулькис.

На вопрос, будет ли ревакцинация в декабре-марте, чтобы не пришлось выбрасывать вакцины, министр сказал, что к этому все и идет.

"Над этим работают, и производители проводят исследования, работают эксперты, ученые, Европейское агентство лекарственных препаратов, литовские эксперты. Возможно, не всем, но некоторым людям надо дать возможность ревакцинироваться. Пока сложно сказать, когда начнется массовая ревакцинация, сейчас еще не хватает информации. Но это лишь вопрос времени", – сказал Дулькис.

Он сказал, что первыми ревакцинируют людей из определенных групп, которые в силу специфических причин нуждаются в повторной вакцинации. Министр сказал, что сейчас уже видно, что пандемия - проблема непривитых людей, и вводимые ужесточения будут разными.

"Привитые на самом деле заслуживают других условий", - сказал он.