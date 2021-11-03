"Не похоже, что мы достигли пика. Хотя на западе страны, в Клайпеде, есть определенные признаки стабилизации. Мне кажется, есть одна важная новость - в последние две недели нам удалось стабилизировать ситуацию в реанимациях", – сказал министр.