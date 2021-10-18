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Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис все еще получает письма с угрозами, а его детям неизвестные пишут сообщения, с мягко говоря, неприятным содержанием.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы сначала пытались в семье относиться к этому снисходительно, как к игре. Но со временем все это стало все меньше походить на игру, было видно, что действия организованные. В связи с некоторыми случаями я уже обратился в полицию. Моя весть такая: не трогайте мою семью.

Мои дочери получили массу некрасивых сообщений. Слово "некрасивых" тут – слишком мягкое определение. Я не могу позволить себе цитировать их. Я - политик, желающие критиковать меня, могут писать мне на рабочий э-мейл. Пожалуйста - пишите, изливайте свое недовольство. Но я не позволю трогать мою семью, детей. Я терпимо отношусь к тем, кто меня критикует, но не могу допустить даже в соцсетях участвовать людям, которые смеются над умершими и используют нецензурную лексику", – сказал в интервью на Delfi министр.

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Дулькис отметил, что сейчас в Литве явно видна проблема - не прививаются молодые люди. Лучше всего показатели вакцинации среди зрелых людей, среди тех, кто был взрослым, когда Литва обрела независимость.

"Такое чувство, что это зрелое поколение спасает нас во второй раз", – сказал министр.

По его словам, низкий показатель вакцинации в Литве тесно связан с ярко выраженным индивидуализмом: "Очень много говорят о правах человека, но не хотят видеть обязательств перед обществом. Может, я не прав, но я думаю, что слову "мы" у нас мешает то, что мы 50 лет провели в советской системе, которая у многих ассоциируется с коллективизмом. И сейчас кажется стыдно делать что-то вместе с другими. И когда появляется проблема, которую надо решать совместно, мы не умеем это делать. Потому что кажется есть программа: индивид – благо, а совместная деятельность – это уже Советский союз".

Интервью дано в сокращении, весь текс можно прочитать на литовском языке.

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