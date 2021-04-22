"Этап, на котором мы находимся, это та позиция, когда ковид считается такой же болезнью, как и все другие. Тут появится много перемен в лечении, оплате, работе медучреждений и др.", – сказал в интервью на Delfi TV Дулькис.

По его словам, тестирование станет обычным делом и поможет людям в их повседневных делах.

"Вакцинация - не панацея, даже привитые могут переносить вирус. Поэтому важны три аспекта: вакцинация (она в будущем станет сезонной и регулярной), культура постоянного тестирования, и третий момент, который обществу, видимо, будет непросто принять, – соблюдение дистанции и ношение масок. Это будет обычно в жизни даже после вакцинации критической массы населения", – сказал министр.

Что касается "паспорта возможностей", то, по словам министра, в будущем им смогут пользоваться лишь привитые и переболевшие люди.

"Похоже, безопасным можно считать только того человека, который привит обеими дозами или переболел. Когда говорят о тестировании, то это компромисс на время переходного периода, попытка дать еще какой-то вариант. В долгосрочной перспективе останется лишь вакцинация и переболевшие люди", – сказал он.

Дулькис заметил, что сейчас жителей активно тестируют, поэтому количество новых случаев выросло: "Некоторые показатели у нас выросли, поскольку увеличились масштабы тестирования. Мы быстрее находим больных и изолируем их".

Правда, министр признал, что не все случаи удается выявить.

"Наблюдается усталость жителей, видно, что больше случаев фиксируют там, где их переносят дети, у которых нет симптомов, заболевают дома или во время семейных праздников, это такие ситуации, о которых люди не рассказывают", – сказал министр.

Несмотря на то, что дети часто являются носителями, министр считает, что надо вернуться к контактному обучению.

"Видимо, многие будут это критиковать, но логика такая: когда-то мы должны вернуться в школу. Удаленное обучение, к сожалению, отрицательно влияет на жизни семей, на ситуацию школьников. Попытка вернуть детей в школу, пусть ненадолго, важна. Надо попробовать вернуться к жизни, чтобы увидеть слабые места, если мы уже хотим учиться в новом учебном году в школе", – сказал Дулькис.

Министр заметил, что в новой реальности больше ответственности будет на обществе.

"Мы должны учиться жить с вирусом иначе. Мы переходим на такой этап, когда правительство и власти не смогут брать на себя столько ответственности, сколько берет сейчас, больше ответственности придется на долю общества, ему придется вырабатывать новые привычки", - сказал министр.