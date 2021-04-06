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На этой неделе от COVID-19 начнут прививать большие коллективы, находящиеся в менее приоритетных группах, сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
Глава Минздрава Литвы: на этой неделе начнем прививать большие коллективы
© Santaros klinikos

"Мы постановили расширить возможности ускорения вакцинации, на этой неделе включим параллельную скорость с использованием остатков вакцины AstraZeneca. Начнем вакцинировать и большие коллективы, большие группы, которые тоже находятся в приоритетной очередности, но несколько ниже", - сказал министр на пресс-конференции во вторник.

По его словам, такое решение принято потому, что люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями и другие лица не спешат прививаться и ждут других вакцин - Moderna или Pfizer.

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"К сожалению, они есть не во всех центрах вакцинации (...) Сейчас у нас около 60 000 неиспользованных доз вакцины AstraZeneca, неполные 9000 доз вакцины Moderna, а Pfizer - менее 5000 доз", - сказал он.

Как сказал министр, на этой неделе в Литву должно быть доставлено 70 000 доз вакцины Pfizer и 15 000 доз AstraZeneca.

Он сказал, что за последнюю неделю привито более 88 000 человек, на предыдущей неделе - 75 000.

В общей сложности Литва получила 642 365 доз вакцины, все они доставлены в центры вакцинации, из них использовано 568 777 доз.

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