Глава Минздрава Литвы: на этой неделе начнем прививать большие коллективы

"Мы постановили расширить возможности ускорения вакцинации, на этой неделе включим параллельную скорость с использованием остатков вакцины AstraZeneca. Начнем вакцинировать и большие коллективы, большие группы, которые тоже находятся в приоритетной очередности, но несколько ниже", - сказал министр на пресс-конференции во вторник.
По его словам, такое решение принято потому, что люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями и другие лица не спешат прививаться и ждут других вакцин - Moderna или Pfizer.
"К сожалению, они есть не во всех центрах вакцинации (...) Сейчас у нас около 60 000 неиспользованных доз вакцины AstraZeneca, неполные 9000 доз вакцины Moderna, а Pfizer - менее 5000 доз", - сказал он.
Как сказал министр, на этой неделе в Литву должно быть доставлено 70 000 доз вакцины Pfizer и 15 000 доз AstraZeneca.
Он сказал, что за последнюю неделю привито более 88 000 человек, на предыдущей неделе - 75 000.
В общей сложности Литва получила 642 365 доз вакцины, все они доставлены в центры вакцинации, из них использовано 568 777 доз.
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