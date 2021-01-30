Глава Минздрава Литвы: мы перешли к сценарию В, можно пересматривать дальнейшие действия

"1109 – таким был показатель заболеваемости в Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей 11 декабря. С помощью независимых экспертов мы договорились о 4 сценариях - А, Б, В, Г ( A, B, C, D) и предприняли меры для изменения ситуации. Если количество больных составляет больше 500, значит, у нас сценарий Г, при этом сценарии действуют самые жесткие ограничения. К сожалению, вирус по-прежнему демонстрировал свое превосходство – в декабре уровень заболеваемости рос и достиг 1400", – сказал министр.
Однако он отметил, что сейчас этот показатель составляет – 467: это показатель за 14 дней на 100 000 жителей.
"Это доказательство того, чего мы вместе можем добиться! Благодаря усилиям людей мы перешли в сценарий В. Это значит, что появляется возможность, пусть и не очень широкая, но все же возможность пересмотра дальнейших действий, жизнь окрасится новыми красками", – сказал министр.
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