"Мы готовимся к ревакцинации. Мы видим, что для этого нам надо немного подкорректировать законы, но существенная весть – мы советуемся со специалистами и следим за новейшей информацией, идем к тому, что, кажется, для ревакцинации достаточно одной дозы, но для этого надо решить некоторые вопросы", – сказал Дулькис.

Он пока не мог сказать, когда придется делать третью прививку.

"Сама ситуация с вакцинацией развивается так быстро, что для некоторых исследований нужно время. Ученые видят первый опыт, я думаю, что в ближайшее время мы услышим основную весть, она такова – идем к одной дозе", – повторил министр.

На вопрос, тестируют ли врачей, которых первыми привили от коронавируса, на антитела, министр сказал, что систему разрабатывают.

"Сегодня я ничего не могу сказать вам ничего. Вы уже нащупали актуальный вопрос, но еще нужны исследования, надо проанализировать, нужно ли тестировать какую-то группу. Сегодня у меня ответов нет", – сказал Дулькис.

Министр сказал, что сейчас меняется "характер нашей войны с вирусом".

"Если было время, когда мы бежали за вирусом и он водил нас, то сейчас с вакцинацией и тестированием мы становимся проактивными, сами идентифицируем больше больных, поскольку тестирование помогает выявить очаги", – сказал Дулькис.

Сегодня, по его словам, видны и первые положительные тенденции.

"Но мы не расслабляемся, поскольку относимся к этому как к постоянному состязанию с вирусом", – продолжил министр.