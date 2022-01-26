Глава Минздрава Литвы: есть не только плохие новости

Министр напомнил, что проводилось обновление систем, поэтому цифры могут быть неверными.

"Даже, что касается сегодняшних данных по новым случаям, когда мы их рассмотрели, выяснили, что надо смотреть не на конкретную дату, а на средний показатель за последние 7 дней. Я должен признать, что в течение последней недели предпринимались разные решения в сфере ИТ, были проблемы с внесением данных в систему e.sveikata.lt. Реально, можно сказать, что в понедельник и вторник данные были относительно небольшими, а сегодня показатель высокий. Такая неравномерность просматривается. Я предлагаю учитывать средний показатель за 7 дней, он достаточно высокий – около 6000", – сказал министр.

Он заметил, что пока показатель заболеваемости растет, говорить об отказе от "паспорта возможностей" рано.

"Видимо, эти инструменты нам еще нужны. Важнейшие вести такие - в больницах ситуация достаточно стабильная. В реанимациях она стабильнее, чем в сентябре 2021 года. Средний показатель смертности ниже, чем во время второй волны. Видимо, есть признаки того, что с помощью имеющихся средств, мы можем справиться с пандемией", – сказал он.

Дулькис заметил, что для снятия напряжения в лабораториях, можно было бы отказаться от тестирования поверхностей в образовательных учреждениях. Во всей Литве около мобильных пунктов тестирования образовались очереди.