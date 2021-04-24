"Дискуссия об обязательной вакцинации детей необходима", – сказала пресс-секретарь министра Айсте Шукста.

По данным Минздрава, решение ЕСПЧ состоит из ряда компонентов и является одним из вопросов повестки дня. Но говорить о масштабах, условиях и других деталях на данном этапе слишком рано.

Рассмотрев жалобу группы родителей, чьи дети не были допущены в детсад из-за отсутствия прививок, ЕСПЧ пришел к выводу о правомерности такой политики правительства Чехии. Иск чешские семьи подали в ЕСПЧ в период с 2013 по 2015 год.

Семьи обратились, поскольку получили штрафы за то, что не прививали детей. Кроме того, без прививок детей не приняли в детские сады. В Чехии наличие у детей прививок от девяти болезней, в том числе дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита B, кори и краснухи, является обязательным для зачисления в детский сад.

"Обязательная вакцинация необходима в демократическом обществе", – сказано в постановлении суда.

ЕСПЧ прибавил, что чешская система отвечает наилучшим интересам детей. "(...)меры, на которые жалуются истцы, будучи оценены в контексте национальной системы, находятся в разумном соотношении с законными целями, которые преследует чешское государство (а именно: защитить (детей. - Ред.) от болезней, которые могут представлять серьезный риск для здоровья) посредством обязательной вакцинации", - резюмируется в документе.

Это решение ЕСПЧ обжалованию не подлежит. В постановлении сказано, что "прививки защищают и тех, кто привит, и тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям, из-за чего их здоровье зависит от стадного иммунитета".