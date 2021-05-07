На вопрос, будет ли он сам пользоваться "паспортом возможностей", когда он появится, Дулькис ответил - скорее всего нет.

"В соответствии с тем, что предлагают по плану Министерства экономики и инноваций, то вряд ли в этом будет необходимость. В июне я получу вторую дозу вакцины", – сказал министр.

"Я думаю, дух "паспорта возможностей", это такая инновационная надежда, что вот, уже есть возможность вернуться к другой жизни, в другой мир. Я знаю, что сразу не будет никакой гармонии, но правительство решилось на это. Не многие страны решаются на такие проекты, мы, несмотря на трудности, решили побыть инновационными, сделать этот шаг, делать что-то вместе с людьми, бизнесом", - сказал он.

"Я верю, что все это даст большой толчок в будущее, а будущее будет таким, что мы не меньше 2-3 лет будем тестироваться, тестирование станет обычным делом", - сказал Дулькис.

На вопрос, не будет ли "паспорт возможностей" дискриминировать людей, ведь массовая вакцинация еще не началась, министр сказал, что возможность получить паспорт, сдав тест - шаг навстречу обществу.

"Это как я согласен или не согласен тестироваться. Если не прививаешься, должен тестироваться, а если не могу тестироваться, не могу выполнять контактную работу. Это неизбежная реальность. В Дании и в некоторых городах Германии были краткосрочные акции. Тестирование потому и ввели, что пока не у всех есть возможность прививаться, это и риск и частичное его снижение. Это шаг к безопасному обществу", – заметил он.

Министр напомнил, что к прежней жизни мы уже не вернемся, и это надо понять.

"вакцинация не на всегда и не на все случаи. Не будет такого, что вернусь и буду жить, как хочу и как жил. Это существенный перелом в мышлении – так, как было, больше не будет. В прежний мир мы уже не вернемся. Нам придется жить с вирусами и их последствиями", – сказал Дулькис.

Он сказал, что в разных муниципалитетах сталкиваются с разными проблемами вакцинации.

"Некоторые муниципалитеты просят больше свободы, хотят перейти к более молодой группе населения (...). Но правительство и Минздрав старались прививать людей старшего возраста и жителей с хроническими заболеваниями, когда видишь, сколько удалось привить, понимаешь, что стоило выдержать напор критики", – заметил Дулькис.

Он сказал, что вполне возможно, что когда начнется массовая вакцинация, будут проблемы с системой регистрации.

"Видите ли, технологии бесчувственны. Они сухие и циничные, мы планируем, а они смеются. И с той же системой e-sveikata есть плюсы и минусыų. Для вакцинации нам все равно нужна e-sveikata, а то, что это проблемная система, знают все и не первый год. Сложно надеяться, что все будет проходить слаженно. Поэтому и делим на этапы, чтобы не загрузить систему чрезмерно, но, знаете, всякое бывает", – сказал министр.