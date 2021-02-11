Глава Минздрава Литвы: цель - возвращение детей в школу в конце февраля

По его словам, во многом это определил бы успех небольших испытательных проектов.
"Я надеюсь, что на следующем заседании правительства нам удастся стартовать с пилотным проектом, если все получится, там предложен эффективный метод, который создаст нам условия для возвращения к жизни всей системы образования", – сказал Žinių radijаs министр.
"Я - упорный и команда такая же – мы должны что-то начать делать в феврале, иначе нельзя. Такая цель, мы должны к ней стремиться", – прибавил Дулькис.
По его словам, если пилотный проект в вильнюсских школах будет успешным, то можно будет вернуть контактное обучение в школах.
В соответствии с планом, планируют за один раз тестировать образцы тестов всей семьи. Ранее предлагалось после недельного обучения в школе отправить детей на каникулы, чтобы выяснить, не принесли ли они вирус в семьи.
Зимние каникулы у детей в Литве будут 15-21 февраля.
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