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В связи с тем, что Литва вошла в черную зону пандемии, будет рассматриваться возвращение обязательного ношения масок, подтвердил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Andrius Ufartas

"На заседании правительства мы обсудим вопрос масок, (...) поскольку ношение масок очень простая вещь, которую можно сделать, но планируем также обсудить, требуется ли рекомендацию в некоторых случаях сделать обязательным решением", – сказал Дулькис во вторник журналистам.

Он также отметил, что пока не хочет говорить о том, где маски станут обязательными, однако отметил, что будут стремиться избежать обязательного возвращения масок, поскольку в некоторых ситуациях такие требования избыточны.

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Министр сказал, что не прячет ограничения в ящике: "Сегодня основная весть такая – 80–90% всех связанных с пандемией ситуаций, касается непривитых".

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1155 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Во вторник Литва вошла в черную зону карты пандемии. До сих пор она причислялась к красной зоне.

Ранее с цветовыми зонами связывались решения по контролю над пандемией, однако в данный момент правительство акцентирует важность показателя занятости больниц при принятии решений об ужесточении антиковидных мер.

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