"У нас нет прямых полетов (из Южной Африкой), так что тут речь бы шла о каких-то горизонтальных решениях. Сегодня решения такие, какие они есть", – сказал он в понедельник журналистам в Сейме.
Литва в пятницу подтвердила, что после обнаружения в Южно-Африканской Республике (ЮАР) нового штамма коронавируса всем прибывающим из этого региона придется изолироваться и делать два теста – на третий и на седьмой день.
После получения отрицательного результата второго теста изоляцию можно будет прервать.
Этот порядок будет действовать для прибывающих из ЮАР, Зимбабве, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Намибии, Эсватини.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник предупредила, что новый вариант коронавируса - омикрон - во всем мире представляет очень высокий риск, хотя его опасность и заразность еще не окончательно ясны.
Из-за нового штамма некоторые страны мира уже ужесточили порядок международных поездок.
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