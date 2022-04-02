Глава Минздрава: литовские медики отправятся в Украину в середине апреля

"Литовские миссии медиков приглашены украинскими коллегами в больницы Киева и Киевской области. Вылет ориентировочно запланирован на середину апреля", — сообщил BNS министр.

На этой неделе он посетил Киев, где обсудил со своим украинским коллегой Виктором Ляшко возможность прибытия литовских медиков в страну, подвергшуюся нападению России.

"Мы начнем с двух миссий, которые уже собраны и полностью подготовлены. В ближайшее время попросят отправить в еще три больницы в других округах", — сказал А. Дулькис.

Для поездки в Украину сформированы две группы медиков по 12 человек.

Как ранее сообщал Минздрав, одна группа имеет анестезиологический профиль, а другая - травматологический.

Этим людям будут выплачиваться заработная плата, надбавки, суточные, оплачивается проживание.

Кремль вторгся в Украину в конце февраля и начал войну, на что Запад ответил санкциями против России и различной поддержкой Украины, в том числе военной.