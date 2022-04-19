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Чтобы дети беженцев из Украины могли посещать детские сады, планируется изменить гигиенические нормы, регламентирующие максимальное количество детей в группах, сказал глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис.
Глава Минздрава: из-за наплыва беженцев планируется увеличить число детей в детских садах
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"Обсуждается возможность увеличить количество детей в группах с 15 до 17, а в старших с 20 до 22", – сказал Дулькис 18 апреля на LRT.

Профсоюзы опасаются, что порядком будут злоупотреблять и будут принимать больше детей в литовские группы, однако Дулькис заверил, что это временный порядок, он будет действовать, видимо, "с сентября по сентябрь".

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Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что мест не хватает в детских садах некоторых муниципалитетов, цель такого решения - помочь "украинцам влиться в рынок труда", чтобы у них было где оставить детей.

Детским садам за принятых детей беженцев из Украины будут выплачивать дополнительные деньги.

По данным Департамента статистики за 15 апреля, в Литве насчитывается 5000 детей из Украины в возрасте до 6 лет.

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