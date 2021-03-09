"Если посмотреть на процент иммунизации в Литве, то он уже составляет почти 17%, первой дозой вакцины привиты почти 7,5% населения, второй дозой – 3%, антитела есть у – 1%, и переболевшие – 5%, поэтому 17% нашего населения уже имеют иммунитет", – сказал во вторник в интервью радиостанции Lietuvos radijas А. Дулькис.

Министр также отметает критику по поводу того, что процесс вакцинации идет слишком медленно, что накапливаются остатки вакцины. По данным А. Дулькиса, использовано более 90% полученных вакцин, а число неиспользованных вакцин растет за счет получения новых партий.

"Использовано более 90% вакцин, если вчера утром у нас было 328 тыс. доз вакцин, то все они были распределены, на центральных складах ничего не было. Вчера к нам прибыла дополнительная партия вакцин, сегодня прибудут еще более 30 тыс. вакцин AstraZeneca, если сегодня кто-то бросит взгляд на открытые данные, которые мы предоставляем, то вновь увидит остаток, но вакцины уже должны отправиться по своим рабочим местам", – сказал министр.

По последним данным, опубликованным Департаментом статистики, в данный момент в Литве обеими дозами вакцинами привиты 210 тыс., или 7,5% жителей Литвы. Привита почти треть (около 31%) жителей старше 80 лет.

В стране используются вакцины от COVID-19, одобренные Европейским фармацевтическим агентством, производства Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.