По словам министра, введение такого правового режима может "быть оценено как неизбежное, если бы были предпосылки для этого", но он заверяет, что этого можно избежать, если должностным лицам удастся договориться с населением и перевести мигрантов на предусмотренные территории.

"Я бы не хотел спекулировать на эту тему вообще, потому что предпосылок для введения чрезвычайного положения пока нет, а если бы они были, то было бы совсем иное дело, совершенно иные обсуждения (...). Я считаю, что мы можем этого избежать, нужно просто договорится, чтобы уполномоченные правительством ведомства могли совершить те действия, которые должны совершить, а с жителями в любом нужно будет договориться. При каких условиях – иной вопрос", – сказал BNS во вторник А. Анушаускас.

По его словам, для введения чрезвычайного положения должна быть "угроза конституционному строю", то есть, если службы уже не будут справляться со своими задачами.

По словам А. Анушаускаса, недавно внесенные в правовые акты изменения предоставили немало полномочий службам и армии в рамках действующей сейчас экстремальной ситуации, а армия "предоставляет всестороннюю поддержку" должностным лицам, подчиненным МВД.

"Но с введением чрезвычайного положения мало что изменится, я не знаю, с чем связаны эти иллюзии. Военными территории объявляются в случае вооруженного нападения, тогда действительно меняется ситуация. Но это практически военное положение, а военное положение необходимо в случае военного нападения или крупномасштабного не военного, но вооруженного нападения", – отметил министр.

По его словам с введением чрезвычайного положения на конкретных территориях могут ограничиваться "права и возможности граждан".

"Я считаю, что чрезвычайное положение не требуется ни в каком виде, поскольку оно не будет помогать контролю над ситуацией" – сказал он.

А. Анушаускас также сообщил о договорённости с командующим армией о том, что для того, чтобы рассеять страхи общественности, "если потребуется, армия будет участвовать в охране лагерей, патрулировании, блокировании, чтобы жители чувствовали себя в безопасности". Ожидается, что помощь армии позволит снизить нагрузку на пограничников.

Министр акцентировал, что существенными целями в данный момент является переселение мигрантов с погранзастав и освобождение этих помещений для вновь прибывающих потоков иностранцев, укрепление охраны границы.

По его словам, введение чрезвычайного положения, кроме прочего, обострит ситуацию в свете приближающихся учений российско-белорусских учений "Запад".