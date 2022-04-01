Глава Минфина Литвы: предлагается повысить пенсии, социальные пособия, ННМ

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, общая стоимость антиинфляционного пакета достигает более 2 млрд. евро из них более 1 млрд. евро будет направлен на различные социальные выплаты для компенсации населению и бизнесу возросших цен на электроэнергию и газ, а еще 1 млрд евро – на меры по повышению энергонезависимости.

«В это трудное время мы хотим защитить и укрепить покупательную способность людей, когда российская военная агрессия и преднамеренные действия в прошлом привели к резкому росту цен на энергоносители и тенденции на ближайшие периоды также не радуют», — сказала Скайсте на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, 315,3 млн. евро из этой сумму будет направлено на повышение доходов населения, 106,3 млн евро – на пенсии по старости, которые будут увеличены на 5%. 103 млн евро пойдут на увеличение НОУД с 460 до 540 евро, 30,3 млн евро – на повышенные выплат и компенсаций за отопление, а 75,72 млн евро – на повышение социальной помощи, государственных пенсий.

Бюджете будет предусмотрено до 570 млн евро на компенсации за газ и электроэнергию населению, а для бизнеса эта компенсация потребует 120 млн евро. для предприятий. евро. Поддержка бизнеса и других пострадавших секторов составит 142 млн евро.

По словам министра, предлагается, чтобы государство субсидировало часть цен на газ и электроэнергию как для населения, так и для бизнеса – целью будет повышение цен для потребителей не более чем на 40%.

По ее словам, если правительство не примет дополнительных мер, цены на природный газ и электроэнергию для бытовых потребителей вырастут с июля более чем в два раза.

«Правительство предлагает некоторые моделирующие решения, чтобы удержать рост цен на уровне до 40% и компенсировать разницу за счет дотаций из государственного бюджета. Тогда прогнозируется, что цены на электроэнергию могут вырасти с 16,4 цента до примерно 22,9 цента, но цены все равно должен будет установить государственный регулятор», — сказала Скайсте.