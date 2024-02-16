Глава МИД после встречи с членами Бундестага: обещание разместить в Литве бригаду - историческое

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на этой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности встретился с членами Бундестага Иоганном Давидом Вадефулом и заместителем председателя комитета иностранных дел Томом Эрндлом.

Во время встречи Ландсбергис поблагодарил Германию за надежное стратегическое партнерство и порадовался прогрессу в вопросе дислокации немецкой бригады в Литве, сообщает МИД Литвы.

"Германия становится европейской опорой в сфере стратегической безопасности Литвы. Обещание министра Бориса Писториуса дислоцировать в Литве тяжелую бригаду - историческое. Эти слова министра должны быть выбиты на стене Ратуши", – цитируются слова Ландсбергиса.

Напомним, что летом 2022 г. Германия обязалась дислоцировать в Литве военную единицу размером с бригаду – такое соглашение было предусмотрено в документе, подписанном канцлером Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.

Летом 2023 г. Писториус заявил, что Берлин готов к дислокации бригады в Литве.

Позже сообщили, что страны намерены подписать двустороннее соглашение о плане переброса военной единицы.

Напомним, что в Литву будут переброшены два батальона – 122-й бронетанковый пехотный батальон и 203-й бронетанковый батальон. На полную мощность бригада должна выйти в конце 2027 года.

Согласно планам, первое отделение и штаб в Литве разместят в 2024 году, а большую часть бригады переведут сюда до 2026 года.

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