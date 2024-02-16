Глава МИД после встречи с членами Бундестага: обещание разместить в Литве бригаду - историческое

Во время встречи Ландсбергис поблагодарил Германию за надежное стратегическое партнерство и порадовался прогрессу в вопросе дислокации немецкой бригады в Литве, сообщает МИД Литвы.
"Германия становится европейской опорой в сфере стратегической безопасности Литвы. Обещание министра Бориса Писториуса дислоцировать в Литве тяжелую бригаду - историческое. Эти слова министра должны быть выбиты на стене Ратуши", – цитируются слова Ландсбергиса.
Напомним, что летом 2022 г. Германия обязалась дислоцировать в Литве военную единицу размером с бригаду – такое соглашение было предусмотрено в документе, подписанном канцлером Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.
Летом 2023 г. Писториус заявил, что Берлин готов к дислокации бригады в Литве.
Позже сообщили, что страны намерены подписать двустороннее соглашение о плане переброса военной единицы.
Напомним, что в Литву будут переброшены два батальона – 122-й бронетанковый пехотный батальон и 203-й бронетанковый батальон. На полную мощность бригада должна выйти в конце 2027 года.
Согласно планам, первое отделение и штаб в Литве разместят в 2024 году, а большую часть бригады переведут сюда до 2026 года.