Глава МИД Литвы предлагает продлить срок действия ВНЖ для иностранцев, которые не могут вернуться на родину

"Ситуация в Беларуси не меняется. Белорусы, бегущие от репрессий режима, до сих пор не могут безопасно вернуться в страну. Наша приверженность помощи гражданам Беларуси остается твердой и будет продолжаться столько, сколько необходимо. После принятия инициированных мной поправок белорусам, живущим в нашей стране и бежавшим от репрессий режима, больше не нужно будет каждый год обращаться за продлением вида на жительство, а также мы снизим нагрузку на Департамент миграции", - в сообщении Министерства внутренних дел (МВД) цитируется А. Билотайте.
Продление срока действия вида на жительство в стране, по мнению министра, решило бы и еще одну проблему, связанную с выдачей действующего проездного документа иностранцам этой категории, когда они по объективным причинам не могут получить проездной документ, выдаваемый в стране происхождения, поскольку паспорт иностранца выдается на тот же срок, что и временный вид на жительство.
Новую норму закона предлагается применить ко всем новым и уже поданным заявлениям иностранцев о выдаче разрешения на временное проживание, по которым не было принято решение до вступления поправки в силу.