"Информационные источники белорусского режима распространяют информацию о якобы убитом мигранте из Ирака. У нас нет возможности проверить эту информацию, мы знаем только, что в Литве никто не был ранен, ни в кого не стреляли. Премьер правильно сказала, что за то, что происходит по другую сторону границы, в ответе диктатор. Сейчас перед Богом, а потом и перед судом", – писал Ландсбергис в фейсбуке.

Он напомнил, "что диктатор делал со своими же гражданами после выборов, состоявшихся почти год назад".

"Больше 30 000 человек осудили за участие в протестах или за то, что на них была одежда не того цвета. Тысячи избитых, изнасилованных, людей терроризировали. Мноие помнят раны на руках Романа Протасевича на первом видеоинтервью. Или только что убитого в Киеве Виталия Шишова или убитого в прошлом году Романа Бондаренко", – писал Ландсбергис.

Он предупреждает и мигрантов - их путь небезопасен.

"Я хотел бы спросить – что мешает использовать те же методы, которые применялись против граждан Беларуси, против какого-нибудь иракца, который отказывается переходить границу? Ведь как и свои граждане – это только тело, которое, если есть повод, можно раздавить. Иракцам продавали безопасный путь к счастью. Но Литва закрывает границу – поэтому не только не осталось пути в Европу, но и можно погибнуть от рук диктатора. Единственный безопасный путь в Европу – легальный путь", – писал он.

Ландсбергис обратился к иракцам.

Не верьте тому, что вам говорят те, кто продает билеты. Не надо ехать в Беларусь. Власти Ирака знают, что вас ждет, спросите у них", – продолжил Ландсбергис.