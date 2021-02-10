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Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что вскоре вопрос российского "Спутника" утратит свою актуальность, поскольку есть "сотни" производителей.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

"По моим данным, сейчас есть сотни производителей, которые ждут утверждения своих вакцин. Даже если большая их часть не пройдет процесс исследования и регистрации, все равно вакцин на рынке будет достаточно", – сказал журналистам Ландсбергис.

"У нас выбор будет больше, чем сейчас", – прибавил он. Министр сказал, что поддерживает позицию Ингриды Шимоните, которая заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину, даже если ее зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств.

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"Я поддерживаю позицию Шимоните - не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника", и мне кажется, это и геостратегическая позиция Литвы, ведь вакцину покупает государство на деньги налогоплательщиков у стран, ценности которых близки нам", – сказал он.

"Мы ведь, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, к примеру, использования в Восточной Украине", – продолжил министр.

Ландсбергис заверил, что Литва решила покупать вакцину только у производителей, отвечающих "трансатлантическому критерию".

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V" даже, если ее утвердит Европейское агентство лекарственных средств.

Во вторник в ответ на вопрос о такой возможности премьер сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточные поставки в Литву вакцин, производимых на Западе, поэтому "нет никакой нужды" в рассмотрении закупки российской вакцины.

Премьер сказала, что российские власти используют вакцину в геополитических целях.

Советник президента Литвы Симонас Крепшта заявил, что возможное использование российской вакцины "Спутник V" - это "не вопрос текущего дня", так как в первую очередь ее должно утвердить Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС).

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