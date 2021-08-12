По словам Жвиронаса, и в прошлом и в позапрошлом году масштаб контрабанды вырос в три раза.
"Хотя в этом году за первые 6 месяцев показатель почти не изменился, в последние недели наблюдается некоторый рост", – сказал глава ТД.
По его словам, контрабандисты находят новые способы для перевозки нелегальных товаров, например, на прошлой неделе таможенники Литвы и Латвии остановили большой груз нелегальных сигарет, которые были забетонированы в бетонные блоки (их пытались вывезти в Швецию).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы: во время кибератаки на МИД произошла утечка засекреченной информации (59)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...
В некоторых барах и в кинотеатрах Литвы "паспорт возможностей" потребуется с понедельника (24)
Кинотеатры, бары и рестораны со следующей недели могут...
В Литве товары и услуги дорожают седьмой месяц подряд: говорят, это только начало (115)
Цены на потребительские товары и услуги в Литве...
"Delfi Главное": что показали митинг и беспорядки у Сейма Литвы, и каким был год белорусской революции? (47)
В новом выпуске "Delfi. Главное" показываем и рассказываем...
Судья: прокуроры просили взять под арест и работающую мать малолетнего ребенка (19)
В четверг после обеда заместитель председателя...