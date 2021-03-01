"В данный момент исследования последовательности ДНК проводит Лаборатория Каунасской клиники Университета наук о здоровье и Лаборатория Вильнюсской клиники Сантарос. С 1 марта к исследующим лабораториям присоединятся Литовский университет наук о здоровье и Вильнюсский университет", – сообщил Д. Бакша в понедельник радиостанции LRT.
"В данный момент Клиника Сантарос планирует проводить 384 исследования в неделю, Каунасская клиника 96, а в университетских лабораториях планируется проводить 24 анализа за две недели. Литве также помогает Лаборатория Европейского центра превенции и контроля болезней, которая в данный момент принимает около 200 мазков в неделю", – отметил он.
По словам Д. Бакши, информация, полученная в ходе исследований, будет полезна для эпидемиологического контроля, оценки эффективности вакцин.
На минувшей неделе сообщалось, что после исследования 96 проб в Литве было выявлено 11 случаев британской мутации коронавируса. Эксперты предупреждают, что эта мутация более заразна, то есть быстрее распространяется.
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