Глава компании, производящей бани для элиты: заказов стало в два раза меньше, но некоторые платят по 100 000 евро

Часть компании Бутенаса находится в Биржай. Этот филиал ЗАО Butėnas возглавляет Дарюс Жимантас. Он рассказал, что у компании в Биржай есть своя гостиница.
Глава ЗАО Butėnas Ремигиюс купил ЗАО Tyla (часть компании принадлежала брату Бутенаса). Мужчины в Литве занимались производством, а в Германии - продажами продукции. Сейчас обе компании в руках Бутенаса и его дочери Лауры Бутенайте.
"Мы производим деревянные сауны, бани, дома, гаражи, VIP-сауны. Все - из дерева", – рассказал Жимантас.
Владельцы компании Ремигиюс и Лаура рассказали, что работы у них много. Особенно много внимания требует гостиница, летом в ней немало отдыхающих.
Ремигиюс открыл в Германии компанию 30 лет назад. Он занимался торговлей и установкой бань, а брат и двое коллег в Литве - занимались производством.
Ремигиюс сказал, что больше 30 лет с семьей бежал из Литвы, поскольку его преследовали сотрудники КГБ за борьбу за независимость страны.
"В Германию мы бежали после событий 13 января. С нами пытались расправиться", – вспоминает он. В Германии он сначала убирал туалеты, выполнял другую работу.
"Мы продавали машины, потом стали первыми возить в Литву подержанную одежду. В Биржай люди стояли в километровых очередях, мы возили грузовиками. Позже Россия обложила такую одежду пошлинами, мы занялись бизнесом, связанным с древесиной", – рассказал Бутенас.
"В Германии тоже было нелегко, к Литве относились как к третьей стране. Но цены у нас были конкурентоспособные, а изделия качественные. Позже зимой мы продавали по 7000 бань", – сказал он.
Сейчас компания по-прежнему работает во всем мире, но от количества перешла к качеству.
"Сейчас в банном деле мы в Германии признаны лучшими", – сказал Ремигиюс. "Основной владелец бизнеса в Литве сейчас - Лаура", – заметил он.
В немецкой компании работают 50 человек, а в Литве - около 200. Лаура сказала, что сейчас найти клиентов не так сложно, как прежде, товары продают во всем мире. Ремигиюс заметил, что в Литве их продукцию не продают.
"99,9% уходит в разные страны мира, а остальное - себе или друзьям", – шутит он.
Жимантас сказал, что этим они отличаются от своих конкурентов, у них нет шаблонных изделий.
"Клиент приходит с идеей, мы ее осуществляем", – пояснил он.
Ремигиюс рассказал, что в прошлом году после перенятия литовской компании, ему пришлось переехать в Литву из Германии, где он прожил 32 года.
"Надо много работать. Я сплю по несколько часов, но по-другому не умею, работаю без выходных. Мне нравится моя работа", – сказал он. Лаура прибавила, что не намерена навсегда возвращаться в Литву, поскольку у нее в Германии есть семья да и за продажами там надо следить.
По словам Ремигиюса, после кризиса, в Европе продают на 50% меньше продукции, в Японии – на 80%, в Австралии – на 60%. В среднем с начала войны количество заказов снизилось наполовину.
Однако за небольшую баньку люди готовы отдать 100 000 евро, большинство клиентов денег не считает.
"Есть те, кто не замечает кризиса. У них есть деньги, но баню может заказать и простой человек. Есть варианты и по 2500 евро. Я бы сказал, стандартная цена - 50 000 евро", – уточняет он.
Бани составляют 80% всех продаж компании. Раньше компания везла древесину из северной части России, а сейчас - из Скандинавских стран.
Бутенас предполагает, что в начале следующего года продажи должны восстановиться.