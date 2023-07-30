Глава компании, производящей бани для элиты: заказов стало в два раза меньше, но некоторые платят по 100 000 евро

"В Германию мы бежали после событий 13 января. С нами пытались расправиться", – вспоминает он. В Германии он сначала убирал туалеты, выполнял другую работу.

Ремигиюс сказал, что больше 30 лет с семьей бежал из Литвы , поскольку его преследовали сотрудники КГБ за борьбу за независимость страны.

Ремигиюс открыл в Германии компанию 30 лет назад. Он занимался торговлей и установкой бань, а брат и двое коллег в Литве - занимались производством.

Владельцы компании Ремигиюс и Лаура рассказали, что работы у них много. Особенно много внимания требует гостиница, летом в ней немало отдыхающих.

Глава ЗАО Butėnas Ремигиюс купил ЗАО Tyla (часть компании принадлежала брату Бутенаса). Мужчины в Литве занимались производством, а в Германии - продажами продукции. Сейчас обе компании в руках Бутенаса и его дочери Лауры Бутенайте.

Часть компании Бутенаса находится в Биржай . Этот филиал ЗАО Butėnas возглавляет Дарюс Жимантас. Он рассказал, что у компании в Биржай есть своя гостиница.

"Мы продавали машины, потом стали первыми возить в Литву подержанную одежду. В Биржай люди стояли в километровых очередях, мы возили грузовиками. Позже Россия обложила такую одежду пошлинами, мы занялись бизнесом, связанным с древесиной", – рассказал Бутенас.

"В Германии тоже было нелегко, к Литве относились как к третьей стране. Но цены у нас были конкурентоспособные, а изделия качественные. Позже зимой мы продавали по 7000 бань", – сказал он.

Сейчас компания по-прежнему работает во всем мире, но от количества перешла к качеству.

"Сейчас в банном деле мы в Германии признаны лучшими", – сказал Ремигиюс. "Основной владелец бизнеса в Литве сейчас - Лаура", – заметил он.

В немецкой компании работают 50 человек, а в Литве - около 200. Лаура сказала, что сейчас найти клиентов не так сложно, как прежде, товары продают во всем мире. Ремигиюс заметил, что в Литве их продукцию не продают.

"99,9% уходит в разные страны мира, а остальное - себе или друзьям", – шутит он.