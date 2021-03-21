Глава комиссии Сейма: всего 5–7% литовских детей за рубежом изучают литовский язык

"Сейчас за рубежом во всем мире проживает около 150 тысяч детей литовского происхождения, из них в литуанистических неформальных недельных школах обучается 8349 детей, и таких школ 218", - сказала Д. Асанавичюте на пресс-конференции в Сейме.

Бывшая председатель литовской общины Соединенного Королевства отметила, что такие неформальные школы "действуют только по инициативе энтузиастов, волонтеров, родителей, которые жертвуют своим временем, своими финансами, своими ресурсами, чтобы будущее поколение говорило по-литовски".