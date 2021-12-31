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В связи с наплывом мигрантов на границе с Беларусью было протянуто более 150 километров заграждений из колючей проволоки и установлено еще десять километров стационарных заграждений, в пятницу сообщил председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
© EPSO-G nuotr.

"Мы завершаем год с таким результатом: на границе установлено 150 км 436 м шестиспиральной колючей проволоки и построено более 10 км стационарных заграждений, которые невозможно разрезать", - написал политик в фейсбуке.

Он отметил, что осенью следующего года забор будет установлен на всем участке литовско-белорусской границы. Длина стены будет приблизительно 680 километров.

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Кащюнас добавил, что госучреждения также подписали необходимые договоры об установке систем наблюдения на границе.

"Это означает, что в конце следующего года не только забор будет охранять Литву от авторитарных правителей, которые стремятся уничтожить основы нашего общества, но и мы начнем на 100% наблюдать за своей границей - полностью будем контролировать нарушения: нелегальную миграцию и контрабанду", - заявил парламентарий.

"Важно упомянуть, что в следующем года значительно вырастет финансирование ЕС на технологическое обеспечение пограничников, что позволит нам более эффективно охранять нашу страну", – отметил Кащюнас.

"Обобщая - введение всех этих мер позволит смело утверждать, что в конце следующего года у Литвы будет самая современная система охраны границы в Европе. Такова наша стратегическая цель на будущий год", - добавил он.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

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