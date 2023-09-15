Глава клиники рассказала о трагедии: в ожидании помощи время тянулось долго

"У нас на самом деле случилось несчастье. Во время процедуры у пациентки начались проблемы со здоровьем", – сказала LNK глава клиники Denticijа Даля Чижайте-Габе.

Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте сказала, что им сообщили о женщине, которую реанимировали в зубной клинике.

Чижайте-Габе сказала, что коллектив делал все возможное, важна была каждая секунда, а время в ожидании скорой тянулось долго.

"Мы звонили в 112, но нас соединили не так быстро, как хотелось. Казалось, что ехали очень долго, но в течение 15 минут скорая приехала", – сказала LNK Чижайте-Габе.

Сообщалось, что перед процедурой женщине сделали укол, но проблемы со здоровьем начались не сразу.

"Это произошло не сразу, а примерно через час", – сказала глава клиники Denticijа.

По ее словам, с пациенткой работали не новички, а опытные и высококвалифицированные врачи.