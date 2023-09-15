Глава клиники рассказала о трагедии: в ожидании помощи время тянулось долго

"У нас на самом деле случилось несчастье. Во время процедуры у пациентки начались проблемы со здоровьем", – сказала LNK глава клиники Denticijа Даля Чижайте-Габе.
Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте сказала, что им сообщили о женщине, которую реанимировали в зубной клинике.
Чижайте-Габе сказала, что коллектив делал все возможное, важна была каждая секунда, а время в ожидании скорой тянулось долго.
"Мы звонили в 112, но нас соединили не так быстро, как хотелось. Казалось, что ехали очень долго, но в течение 15 минут скорая приехала", – сказала LNK Чижайте-Габе.
Сообщалось, что перед процедурой женщине сделали укол, но проблемы со здоровьем начались не сразу.
"Это произошло не сразу, а примерно через час", – сказала глава клиники Denticijа.
По ее словам, с пациенткой работали не новички, а опытные и высококвалифицированные врачи.
Чижайте-Габе не назвала, какие лекарства и в каком количестве дали женщине и не сказала используют ли их обычно перед такими процедурами. Она также не сказала, о какой процедуре идет речь. Однако, по ее словам, пациентка приходила в их клинику не первый раз.
"Это большое несчастье для нашей клиники. Но еще большее для близких, мы выражаем соболезнования всем, мы пережили потрясение,. Наши работники и коллеги пережили потрясение. Мы стараемся поддержать друг друга. К сожалению, медицина не столь точна, трудно сказать, как организм отреагирует на ту или иную процедуру", – заметила Чижайте-Габе.
По словам представителя полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, сообщение поступило 13 сентября, в 17.27 ч. Самороковская сказала Delfi, что им сообщили следующую информацию - два часа назад в больнице скончалась мать звонившего, женщина 1962 г.р. Звонивший обратился в полицию, поскольку у него есть претензии в связи несвоевременным или неправильным лечением. Мужчина ждал полицию в Сантаришкской клинике.
13 сентября, в 14.02 ч., женщина (1962 г.р.) была доставлена в клинику на скорой из частного кабинета зубного врача на ул. Смелё. Причина - проблемы со здоровьем, возможно, из-за укола.
В 16.33 ч. того же дня в приемном отделении клиники констатировали смерть женщины. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.
Представители Сантаришкской клиники сказали, что, по закону, не могут предоставить информацию о том, имело ли место такое происшествие.